Μετά την χθεσινή ανακοίνωσή του στο Twitter ότι θα γίνει εθελοντής για δοκιμαστικό εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, ο Βρετανός συνθέτης Andrew Lloyd Webber ανάρτησε φωτογραφία του από το νοσοκομείο.

«Μόλις ολοκλήρωσα το δοκιμαστικό εμβόλιο του πανεπιστημίου της Οξφόρδης για τον κορωνοϊό. Θα κάνω τα πάντα προκειμένου τα θέατρα, μεγάλα και μικρά, να ανοίξουν ξανά και οι ηθοποιοί και οι μουσικοί να επιστρέψουν στη δουλειά τους» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας που ανάρτησε ο συνθέτης, που έχει συνδέσει το όνομά του με τον ορισμό του μιούζικαλ.

Ο Andrew Lloyd Webber δε, εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με μπλουζάκι που γράφει #saveourstages, για να υποστηρίζει τον σκοπό του.

Ήδη χθες ο Webber είχε κάνει γνωστό μέσω του λογαριασμού του στο Twitter ότι επρόκειτο να συμμετάσχει σήμερα στο δοκιμαστικό εμβόλιο.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αύριο. Θα εμβολιαστώ για το δοκιμαστικό (εμβόλιο) από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης κατά του κορωνοϊού. Θα κάνω τα πάντα προκειμένου να αποδείξω ότι τα θέατρα μπορούν να ξανανοίξουν με ασφάλεια» ανέφερε.

I am excited that tomorrow I am going to be vaccinated for the Oxford Covid 19 trial. I’ll do anything to prove that theatres can re-open safely. - ALW