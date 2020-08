Η πολιτεία του Μισισίπι απέρριψε την ιδέα ενός πελώριου κουνουπιού στη νέα σημαία της.

Το τμήμα Αρχείων και Ιστορίας (MDAH) γνωστοποίησε χθες, Τρίτη πως το σχέδιο που παρουσιάζει ένα τεράστιο έντομο για την πολιτειακή σημαία της δεν προκρίθηκε στη διαδικασία διαλογής και δεν είναι μεταξύ των επικρατέστερων του επόμενου γύρου.

Προσφάτως, η πολιτεία αποφάσισε να αποσύρει το έως τώρα τοπικό του έμβλημα που έφερε ακόμα τα σύμβολα της Συνομοσπονδίας και είχε επικριθεί ευρέως για τις ρατσιστικές καταβολές της. Εννιαμελής επιτροπή θα εισηγηθεί τη σημαία αντικατάστασης που, με νομοθετική εντολή, δεν πρέπει να περιλαμβάνει σύμβολο της Συνομοσπονδίας, αλλά να περιέχει τη φράση «In God We Trust».

Στον πρώτο γύρο της διαδικασίας διαλογής, το κοινό υπέβαλε περίπου 3.000 σχέδια. Η επιτροπή κατέληξε σε 147 προτάσεις που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του αρμόδιου τμήματος και μεταξύ των επιλογή υπήρχε και το σχέδιο με ένα τεράστιο κουνούπι μέσα σε ένα κύκλο από αστέρια.

One step closer to a new state flag. Check out the 147 finalists. Which is your favorite? https://t.co/xQmDSh7Lad pic.twitter.com/ulveeF6DRd