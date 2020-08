Ο Τζίμι Λάι, μεγιστάνας του Χονγκ Κονγκ και ιδιοκτήτης της εφημερίδας Apple Daily, αφέθηκε ελεύθερος νωρίτερα σήμερα με εγγύηση.

Ο Λάι, που συνελήφθη σύμφωνα με τον νέο αμφισβητούμενο νόμο ασφαλείας που εισήγαγε το Πεκίνο, κατηγορείται για συμμαχία με ξένες δυνάμεις.

Ο Λάι έχει υπάρξει εξέχουσα φιλοδημοκρατική φωνή και υποστηρικτής των διαδηλώσεων που ξέσπασαν πέρυσι. Όταν ψηφίστηκε δε, ο νόμος για την ασφάλεια τον Ιούνιο, είχε δηλώσει στο BBC ότι αυτός ο νόμος «σημαίνει τον θάνατο του Χονγκ Κονγκ».

Ο μεγιστάνας των ΜΜΕ του Χονγκ Κονγκ Τζίμι Λάι συνελήφθη χθες ενώ οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες στις εγκαταστάσεις του ομίλου του εν ονόματι του νέου αμφιλεγόμενου νόμου για την ασφάλεια της αυτόνομης αυτής περιοχής της Κίνας.

Η εξέλιξη αυτή ερμηνεύτηκε ως νέο στάδιο στην πολύ σκληρότερη πολιτική του Πεκίνου στην άλλοτε βρετανική αποικία.

Ο μεγιστάνας, 71 ετών, συνελήφθη στο σπίτι του περί τις 07:00 (τοπική ώρα· 02:00 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαρκ Σάιμον, εκ των πιο στενών συνεργατών του, ενώ σημείωσε πως και άλλα κορυφαία στελέχη του ομίλου των μέσων ενημέρωσης του Λάι συνελήφθησαν. Σύμφωνα με το BBC ο Τζίμι Λάι έχει και βρετανική υπηκοότητα.

Hundreds of police officers raid the headquarters of Apple Daily, which Jimmy Lai founded. Police restate Lai is arrested for colluding with foreign powers, endangering national security and conspiring to defraud. All Apple Dailly staff are booked. Not clear what the purpose is. pic.twitter.com/5j92j7OvOE