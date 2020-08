Ο μεγιστάνας των ΜΜΕ του Χονγκ Κονγκ Τζίμι Λάι συνελήφθη σήμερα ενώ οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες στις εγκαταστάσεις του ομίλου του εν ονόματι του νέου αμφιλεγόμενου νόμου για την ασφάλεια της αυτόνομης αυτής περιοχής της Κίνας.

Η εξέλιξη αυτή ερμηνεύεται ως νέο στάδιο στην πολύ σκληρότερη πολιτική του Πεκίνου στην άλλοτε βρετανική αποικία. Ο μεγιστάνας, 71 ετών, συνελήφθη στο σπίτι του περί τις 07:00 (τοπική ώρα· 02:00 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαρκ Σάιμον, εκ των πιο στενών συνεργατών του, ενώ σημείωσε πως και άλλα κορυφαία στελέχη του ομίλου των μέσων ενημέρωσης του Λάι συνελήφθησαν επίσης. Σύμφωνα με το BBC ο Τζίμι Λάι έχει και βρετανική υπηκοότητα.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ έκανε λόγο για επτά συλλήψεις προσώπων που βαρύνουν υποψίες περί αθέμιτης σύμπραξης με ξένες δυνάμεις, ένα από τα αδικήματα που μπήκαν στο στόχαστρο με τον νέο νόμο για την εθνική ασφάλεια, ο οποίος επιβλήθηκε στα τέλη του Ιουνίου από το Πεκίνο, και απάτη.

Ο νόμος, που εκλήφθηκε ως αντίδραση των κινεζικών αρχών στις πολύμηνες διαδηλώσεις του κινήματος υπέρ της δημοκρατίας από το 2019, δίνει στις αρχές νέες εξουσίες να καταστέλλουν τέσσερις τύπους αδικημάτων εναντίον της κρατικής ασφάλειας: τις συνωμοσίες με σκοπό την ανατροπή της κυβέρνησης, την υποστήριξη της απόσχισης, την τρομοκρατία και την αθέμιτη σύμπραξη με ξένες δυνάμεις.

Ακτιβιστές που τάσσονται υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ καταγγέλλουν τον νόμο, που κατ' αυτούς σκοτώνει τις ελευθερίες στην περιοχή κι έχει σκοπό να βάλει τέλος στην αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα», με βάση την οποία παραχωρήθηκε η επαρχία στην Κίνα το 1997 και θεωρητικά εγγυάται στους πολίτες του Χονγκ Κονγκ ελευθερίες άγνωστες στην υπόλοιπη Κίνα.

Ο Τζίμι Λάι είναι ο ιδιοκτήτης του Next Media, του ομίλου στον οποίο ανήκει ιδίως η εφημερίδα Apple Daily και το περιοδικό Next, δύο τίτλοι που τάσσονται ανοικτά υπέρ της δημοκρατίας και επικρίνουν με σφοδρότητα το Πεκίνο. Δεκάδες αστυνομικοί ήταν παρόντες στην έδρα του ομίλου του Τζίμι Λάι, στη βιομηχανική ζώνη της συνοικίας του Πάρκου Λόας (νοτιοανατολικά).

Δημοσιογράφοι της Apple Daily μετέδωσαν απευθείας μέσω Facebook πλάνα από τις έρευνες της αστυνομίας. Σε ένα από τα βίντεο, ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Λο Ουάι-κουόνγκ απαιτεί από τους αστυνομικούς να του δείξουν το ένταλμα έρευνας. «Πείτε στους συναδέλφους σας να μην αγγίξουν τίποτα προτού οι δικηγόροι μας να ελέγξουν το ένταλμα», ακούγεται να λέει ο Λο.

H εφημερίδα συμπληρώνει εφέτος 25 χρόνια λειτουργίας. Σύμφωνα με το BBC το σημερινό φύλλο αναμένεται να εκδοθεί κανονικά ωστόσο είναι αμφίβολο αν θα συνεχίσει, καθώς είναι αντιμέτωπη και με οικονομικές δυσκολίες.

Οι αστυνομικοί διέταξαν τους δημοσιογράφους να σηκωθούν και να μπουν στη σειρά για ελέγχους ταυτοτήτων, ενώ άλλοι έψαξαν την αίθουσα σύνταξης. Ο Λάι οδηγήθηκε σε αστυνομικό τμήμα. Ο Σάιμον διευκρίνισε μέσω Twitter ότι έρευνες έγιναν επίσης στο σπίτι του μεγιστάνα και σε αυτό του γιου του.

Για πολλούς από τους πολίτες του Χονγκ Κονγκ που συμμετέχουν στο κίνημα υπέρ της δημοκρατίας ο Λάι είναι ήρωας, αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας ο μόνος ιδιοκτήτης εφημερίδας που τολμά να σηκώνει κεφάλι στην κεντρική κυβέρνηση της Κίνας.

An Apple Daily reporter says police have cordoned off the entire headquarters and questions whether their legal rights can be protected, since whether the newspaper’s attorney can be let in is at the police’s discretion. He adds police haven’t shown any warrant during the search. pic.twitter.com/zFm1u0VQqZ