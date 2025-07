Γερμανία: 1.500 ταραντούλες εντοπίστηκαν σε ύποπτο δέμα στο αεροδρόμιο της Κολωνίας

Τελωνειακοί υπάλληλοι στο αεροδρόμιο της Κολωνίας, στη Γερμανία, ανακάλυψαν περίπου 1.500 νεαρές ταραντούλες κρυμμένες μέσα σε πλαστικά δοχεία.

Η ασυνήθιστη κατάσχεση ήρθε στο φως τη Δευτέρα, όταν οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το περιεχόμενο του δέματος. Το πακέτο, βάρους περίπου 7 κιλών, είχε σταλεί από το Βιετνάμ και είχε προορισμό την περιοχή Ζάουερλαντ, ανατολικά της Κολωνίας. Ο έλεγχος έγινε πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, όμως οι εικόνες δημοσιοποιήθηκαν μόλις τώρα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του τελωνείου, Γενς Άχλαντ, ο εντοπισμός του δέματος ξεκίνησε από μια έντονη μυρωδιά που δεν παρέπεμπε σε ζαχαροπλαστικό προϊόν. «Οι συνάδελφοί μου έχουν δει πολλές παράνομες αποστολές από όλο τον κόσμο, αλλά ακόμη και οι πιο έμπειροι έμειναν άφωνοι όταν αντίκρισαν εκατοντάδες μικρά πλαστικά δοχεία με ζωντανές ταραντούλες», δήλωσε.

Customs officials on Monday released photos from a seizure of roughly 1,500 young tarantulas found inside plastic containers that had been hidden in chocolate spongecake boxes shipped to an airport in western Germany.https://t.co/Gp3ZtqgaZX pic.twitter.com/4PsBWocKe9