Για πρώτη φορά στην Ταϊλάνδη ασκείται δημόσια κριτική στον βασιλιά σε διαδηλώσεις, παρά τις βαριές ποινές φυλάκισης.

Ειδικά οι νεαροί Ταϊλανδοί έχουν αγανακτήσει με έναν μονάρχη απών, ο οποίος εγκαταλείπει τη χώρα του εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού και δεν παρίσταται στις εκδηλώσεις για τα γενέθλιά του.

Οι φοιτητές διαδήλωσαν ντυμένοι Χάρι Πότερ για να αγωνιστούν κατά της (υπερ)εξουσίας στη χώρα τους. Μερικοί από τους 200 διαδηλωτές μεταμφιέστηκαν σε μάγους σηκώνοντας το ανάστημά τους ενάντια στους εξουσιαστές της Μπανγκόκ μπροστά στο λεγόμενο μνημείο δημοκρατίας στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης.

Εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες τώρα, όπως αναφέρει σε άρθρο της το Der Spiegel, νεαροί Ταϊλανδοί διαμαρτύρονται σχεδόν καθημερινά κατά του κατεστημένου το οποίο αποτελείται από στρατιωτικές και βασιλικές ελίτ.

Διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι ο πρώην αρχηγός της στρατιωτικής κυβέρνησης και σημερινός πρωθυπουργός Πραγιούτ Τσαν-Ότσα υπονομεύει τη δημοκρατία, αντιμετωπίζει με αυστηρότητα τους επικριτές του και συνεχίζει να επεκτείνει τη δύναμή του κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η κυβέρνηση γίνεται όλο και λιγότερο δημοφιλής. Οι διαδηλωτές απαιτούν να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός.

Αυτό που ήταν καινούργιο αυτήν την εβδομάδα ήταν ότι έξι εκπρόσωποι των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη Μπανγκόκ ζήτησαν δημόσια να περιοριστεί η εξουσία του βασιλιά της Ταϊλάνδης Μάχα Βατζιραλόνγκορν.

Ζήτησαν τη μεταρρύθμιση των νόμων που δίνουν επίσης στον βασιλιά της Ταϊλάνδης ευρείες εξουσίες. Κατηγόρησαν το παλάτι ότι παρακολουθεί αδρανές και ότι η κυβέρνηση, η οποία κυριαρχείται από στρατιωτικούς, καθυποτάσσει τη χώρα. Μέχρι τώρα δεν υπήρξε ποτέ μια τόσο ανοιχτή φοιτητική διαμαρτυρία εναντίον του βασιλιά της Ταϊλάνδης.

Το παλάτι και η κυβέρνηση συνδέονται στενά στην Ταϊλάνδη. Από τότε που ο Μάχα Βατζιραλόνγκορν ανέβηκε στο θρόνο το 2016, επέκτεινε την εξουσία του ακόμη περισσότερο και αυτό με την υποστήριξη της κυβέρνησης.

Σε αντάλλαγμα η κυβέρνηση κερδίζει από το γεγονός ότι το παλάτι νομιμοποιεί την επιρροή του στρατού στην πολιτική. Πολλοί νεαροί Ταϊλανδοί απορρίπτουν την φαινομενική δημοκρατία, στην οποία εξακολουθεί να έχει το λόγο ο στρατός.

Οι νεαροί Ταϊλανδοί έχουν επίσης μικρή κατανόηση για έναν μονάρχη που περνά λίγο χρόνο στην πατρίδα του. Η απουσία του έγινε ακόμη πιο αισθητή στην κρίση τoυ κορωνοϊού, οπότε ο βασιλιάς δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου σχεδόν για το ξέσπασμά του στην Ταϊλάνδη.

Επίσης, χιλιάδες διαδήλωσαν στη Μπανγκόκ μετά την εξαφάνιση ακτιβιστή τον Ιούλιο του 2020, απαιτώντας την «παραίτηση της κυβέρνησης, διάλυση του κοινοβουλίου και νέο σύνταγμα».

Ο 68χρονος βασιλιάς δεν πρέπει να έχει μάθει τίποτε για όλα αυτά, γιατί συνήθως δεν είναι στην Ταϊλάνδη. Περνά πολύ χρόνο στη Γερμανία σε μια βίλα στη λίμνη Στάρνμπεργκ ή μένει σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Γκάρμις Πάτενκίρχεν της Βαυαρίας.

