Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε απότομα την χθεσινή του συνέντευξη Τύπου, όταν μια ρεπόρτερ τον ρώτησε για ένα ψέμα που ο ίδιος έχει επαναλάβει πολλές φορές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραχώρησε το Σάββατο συνέντευξη Τύπου στις εγκαταστάσεις γηπέδου γκολφ που του ανήκει στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ -την δεύτερη μέσα σε δυο ημέρες. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, αναφέρθηκε στο νέο σχέδιο της κυβέρνηση να προσφερθεί βοήθεια σε εκατομμύρια Αμερικανούς που απειλούνται με έξωση από τα σπίτια τους και πλήττονται από την ανεργία εξαιτίας της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης.

Ωστόσο η συνέντευξη Τύπου έληξε απότομα όταν η δημοσιογράφος του CBS, Πόλα Ράιντ, τον ρώτησε ευθέως για έναν ισχυρισμό του που είναι ψευδής, αλλά έχει επανειλημμένα διατυπώσει.

«Γιατί συνεχίζετε να λέτε πως περάσατε το Veterans Choice;», ήταν η ερώτηση της ρεπόρτερ, που αναφερόταν στον σχετικό νόμο για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη βετεράνων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να δώσει τον λόγο σε άλλο δημοσιογράφο αλλά η Ράιντ επέμεινε. «Πέρασε το 2014. Ήταν ψευδής δήλωση, κύριε», συνέχισε η ρεπόρτερ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα στη συνέντευξη Τύπου πως είχε περάσει την Veterans Choice Act, η οποία επιτρέπει σε βετεράνους να εκμεταλλεύονται τα υγειονομικά τους προνόμια και εκτός συμβεβλημένων νοσοκομείων.

Στην πραγματικότητα, την συγκεκριμένη ΠΝΠ είχε περάσει το 2014 ο Μπαράκ Ομπάμα.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση πολλές φορές, διακόπτοντας τελικά την ενημέρωση υπό τα χειροκροτήματα των υποστηρικτών του.

Δείτε το βίντεο:

Trump gets frustrated when @PaulaReidCBS won't stop trying to ask him a question about why he keeps lying about Veterans Choice, then abruptly ends the news conference as "YMCA" plays pic.twitter.com/Z3uVxebKGH