Όταν η ηλικιωμένη μητέρα του Jihad Al-Suwaiti εισήχθη στο νοσοκομείο, θετική στον κορωνοϊό, οι γιατροί απαγόρευσαν την είσοδο στον νεαρό για λόγους προστασίας.

Ωστόσο, ο 30χρονος Τζιχάντ από τη Χεβρώνα, αγωνιώντας και ανήμπορος να την αποχωριστεί, σκαρφάλωνε κάθε μέρα από την υδρορροή και καθόταν έξω από το παράθυρο του νοσοκομείου ώστε να βεβαιώνεται πως η μάνα του είναι καλά και ασφαλής.

«Περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της μέρας του εδώ, παρακολουθώντας την κατάσταση της μητέρας του έξω από το παράθυρο και έφευγε όταν πλέον η μαμά του αποκοιμιόταν» δήλωσε ένα από τους αξιωματούχους του νοσοκομείου. Μέχρι την περασμένη Πέμπτη που η μητέρα του κατέληξε.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs