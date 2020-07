Ενώ η ισορροπία στρατιωτικών δυνάμεων παραμένει αμετάβλητη στο Αιγαίο, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε νέα ανακοίνωση με μομφές κατά της Ελλάδας.

Μετά την χθεσινή λειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τζαμί, ύστερα από 86 χρόνια, η Άγκυρα ανεβάζει τους διπλωματικούς τόνους, διά στόματος του εκπροσώπου του ΥΠΕΞ, Χαμί Ακσόι. «Η Ελλάδα πρέπει να ξυπνήσει από το όνειρο του Βυζαντίου, από το οποίο δεν ξυπνά εδώ 567 χρόνια», σχολίασε, χαρακτηρίζοντας τη χώρα το «κακομαθημένο παιδί της Ευρώπης».

Κατηγορώντας την Ελλάδα πως τάσσεται κατά του Ισλάμ, ο Ακσόι διαμαρτύρεται για περιστατικό καύσης τουρκικής σημαίας στη Θεσσαλονίκη και σχολιάζει: «αυτά τα ρατσιστικά κεφάλια δεν έχουν πάρει μάθημα από την Ιστορία και ας θυμηθούν τι έπαθαν στο Αιγαίο όσοι δεν έδειξαν σεβασμό στην τουρκική σημαία».

Erdogan recites holy Quran at Hagia Sophia just before the first Friday prayers in the ancient building in 86 years pic.twitter.com/FJvnKwtWbH