Μετά από μαραθώνιες διαβουλεύσεις που κράτησαν δυόμιση ημέρες περισσότερο από το προγραμματισμένο, η Σύνοδος Κορυφής των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε σε συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης .

Την επίτευξη της συμφωνίας για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του κορωνοϊού, ανακοίνωσε με ένα μονολεκτικό αλλά και ενθουσιώδες Tweet ο ίδιος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. "Deal!" έγραψε στις 6:31 το πρωί, μετά από πέντε ημέρες διαπραγματεύσεων.

Οι «27» ενέκριναν το πακέτο ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, που για πρώτη φορά θα αντληθεί με την έκδοση κοινού ευρωπαϊκού χρέους και θα εγγραφεί στο προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ (2021-2027), συνολικού ύψους 1,074 τρισ. ευρώ.

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ είχε ανακοινώσει την επανέναρξη της ολομέλειας, μετά από διακοπή για «έναν περιορισμένο αριθμό τεχνικών προσαρμογών» με βάση την τελευταία πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για επιχορηγήσεις ύψους 390 δισ. ευρώ και δάνεια 360 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ.

Αναλυτές εξηγούν πως στη νέα πρόταση αυξάνονται οι επιστροφές εισφορών προς όφελος των χωρών που συνεισφέρουν στην ΕΕ. Η πρόταση προβλέψει την εκταμίευση του ποσού με βασικά κριτήρια, μεταξύ άλλων, το ΑΕΠ, τους δείκτες ανεργίας και το ποσοστό ύφεσης. Για την περίοδο 2021-2022, υιοθετείται η πρόταση της Κομισιόν, ενώ για το 2023, θα ληφθεί υπόψη η ανεργία της περιόδου 2015-2019, σε συνδυασμό με τις απώλειες του ΑΕΠ το 2020.

European citizens are waiting for a strong recovery plan. The world is watching us. After 4 days of intensive negotiations, it’s time to move towards a constructive compromise at #EUCO. pic.twitter.com/aA249h7ZHZ