Πέντε άνθρωποι έχασαν την ζωή τους μετά από επίθεση σε εκκλησία στη Νότια Αφρική, εν μέσω διαμάχης για την οικονομική διαχείριση.

Η αστυνομία είπε πως διασώθηκαν άντρες, γυναίκες και παιδιά από μια «κατάσταση ομηρείας» στα προάστια του Γιοχάνεσμπουργκ, το πρωί του Σαββάτου.

Για την επίθεση έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 40 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν επίσης δεκάδες όπλα.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως οι άντρες που όρμηξαν μέσα στην εκκλησία International Pentecostal Holiness Church ανήκαν σε ομάδα αποστατών.

Η διαχείριση της εκκλησία φέρεται να είναι αντικείμενο έντονης διαμάχης από τότε που πέθανε ο πρώην αρχηγός της το 2016. Η αστυνομία είχε κληθεί και παλαιότερα στο σημείο σχετικά με ένα περιστατικό πυροβολισμώς μεταξύ μελών το 2018.

Την προηγούμενη χρονιά, τα οικονομικά της εκκλησίας είχαν βρεθεί στο προσκήνιο, εν μέσω ισχυρισμών πως περίπου 110 εκατομμύρια ραντ (περίπου 5.7 εκατ. ευρώ) είχαν εξαφανιστεί.

