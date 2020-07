Οι πρώτοι δεινόσαυροι «μπορεί τελικά να ήταν μικροσκοπικοί», υποστηρίζει νέα έρευνα.

Οι δεινόσαυροι θεωρούνται ότι ήταν τεράστια πλάσματα, ωστόσο νέα έρευνα υποστηρίζει ότι οι πρώτοι δεινόσαυροι ενδεχομένως να ήταν μικροί σε μέγεθος. Τα στοιχεία προέρχονται από ένα απολίθωμα συγγενικού είδους δεινοσαύρου που βρέθηκε στη Μαδαγασκάρη, και εκτιμάται ότι έζησε πριν από περίπου 237 εκατομμύρια χρόνια και είχε ύψος μόλις 10 εκατοστά.

Το εν λόγω εύρημα μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αποσαφήνιση της προέλευσης των πτεροσαύρων, των φτερωτών ερπετών στην εποχή των δεινοσαύρων. «Υπάρχει μια γενική αντίληψη ότι οι δεινόσαυροι ήταν γιγάντιοι» δήλωσε ο Christian Kammerer, από το Μουσείο Φυσικών Επιστημών της Βόρειας Καρολίνας.

«Αυτό το ζώο που ανακαλύψαμε είναι πολύ κοντά στο είδος των δεινοσαύρων και των πτερόσαυρων, ωστόσο είναι εκπληκτικά μικρό. Το απολίθωμα, με το όνομα Kongonaphon kely, βρέθηκε το 1998 στη Μαδαγασκάρη από μια ομάδα παλαιοντολόγων, με επικεφαλής τον John Flynn από το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη.

Οι δεινόσαυροι και οι πτερόσαυροι ανήκουν και οι δύο στην ομάδα της Ornithodira. Η προέλευσή τους, ωστόσο, δεν είναι γνωστή, καθώς έχουν βρεθεί λίγα στοιχεία για αυτούς.

Το Kongonaphon δεν είναι το πρώτο μικρό σε μέγεθος ζώο που είναι γνωστό κοντά στην ομάδα ερπετών, Ornithodira. Σε γενικές γραμμές, οι επιστήμονες πίστευαν ότι το μέγεθος του σώματος παρέμεινε παρόμοιο μεταξύ των πρώτων αρχαιοσαύρων - η μεγαλύτερη ομάδα ερπετών που περιλαμβάνει πουλιά, δεινόσαυρους και πτερόσαυρους - και των πρώτων ορνιθοδίρων.

Στη συνέχεια πιστεύεται ότι όσο οι δεινόσαυροι εξελίσσονταν ως είδος μεγάλωναν και σε μέγεθος. «Αναλύοντας τις αλλαγές στο μέγεθός τους καθ 'όλη την εξέλιξη του αρχαιόσαυρου, βρήκαμε συναρπαστικά στοιχεία» δήλωσε ο Δρ Kammerer.

Η μελέτη των δοντιών του Kongonaphon αποκάλυψε επίσης ότι έτρωγε έντομα. Δεδομένης της διατροφής του και του μικρού μεγέθους του, οι ερευνητές πιστεύουν ότι κατείχε διαφορετικές οικολογικές θέσεις από αυτές άλλων ερπετών, τα οποία ήταν κυρίως σαρκοφάγα.

Σήμερα, οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι διαστάσεις του σώματος των ζώων που έζησαν λίγο πριν από την εποχή των δεινοσαύρων και των πτεροσαύρων, είχαν μειωθεί σημαντικά.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών (Proceedings of the National Academy of Sciences).

