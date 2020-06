Η κίνηση εντυπωσιασμού του Μπόρις Τζόνσον να κάνει push ups κατά την διάρκεια συνέντευξης στην βρετανική Mail δεν ενθουσίασε. Μάλλον, το αντίθετο αποτέλεσμα έφερε.

«Είμαι τόσο καλά (στην υγεία μου) όσο ένα πιστό σκυλί κρεοπωλείου. Θέλεις να κάνω κάποια press-ups για να σου δείξω πόσο καλά είμαι;» πρότεινε ίδιος ο Βρετανός πρωθυπουργός στον δημοσιογράφο της Mail.

Ακολούθησαν οι γυμναστικές επιδείξεις του Τζόνσον μέσα στο γραφείο του, με κοστούμι και γραβάτα.

Αμέσως ο Μπόρις Τζόνσον έγινε viral με τους χρήστες στα social media να έχουν ανάμικτες αντιδράσεις.

Πολλοί χρήστες κατηγόρησαν τον Τζόνσον για το «κόλπο» του. Μερικοί είπαν ότι μια φωτογραφία δεν είναι απόδειξη ότι μπορεί να κάνει push-ups, και ζητούσαν και ένα βίντεο.

A photo of you doing press ups isn't proof that you can do them. A video is what you need @BorisJohnson pic.twitter.com/jsizC9nmjk

Κάποιοι άλλοι συνέκριναν τις φωτογραφίες του με εκείνες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Ο Μπόρις Τζόνσον ήθελε να αποδείξει τις αντοχές του και ως πατέρας νεογέννητου. Ως πατέρας που φροντίζει το μωρό εξομοιώνει τη γονική μέριμνα με τη θηλυκότητα και τη δύναμη με την αρρενωπότητα. Και έτσι, κινούμενος ανάμεσα στα δύο αυτά αντίθετα πράγματα, αποφάσισε να κάνει μία κίνηση για να αποδείξει και τα δύο».

Ο Μπόρις Τζόνσον έχει δηλώσει παρών στην ανατροφή του μωρού του συμμετέχοντας ενεργά ως πατέρας, αν και λίγες ώρες νωρίτερα είχε αποκοιμηθεί σε τηλεδιάσκεψη, όπως σχολιάζει το Guardian.

Maybe Boris Johnson could do a sponsored push up for each of the deaths that his government is responsible for. We could use the money to pay for a contact tracing app //@weegingerdug https://t.co/ErrtSYOERI