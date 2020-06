Η ομάδα εκστρατεία επανεκλογής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι μια εκστρατεία στα social media από τους χρήστες του TikTok και τους οπαδούς της K-Pop ήταν πίσω από το χαμηλότερο από το αναμενόμενο ποσοστό συμμετοχής στο συγκέντρωση της Οκλαχόμα το βράδυ του Σαββάτου.

Χθες οι New York Times μετέδωσαν ότι έφηβοι είχαν μαζικά κάνει κράτηση εισιτηρίων χωρίς να προτίθενται να εμφανιστούν για να αφήσουν κενές θέσεις. Ωστόσο, η ομάδα του Τραμπ δήλωσε ότι είχε εξαλείψει τις ψευδείς κρατήσεις και πως η αιτία για τις άδειες θέσεις ήταν άλλη.

Ο διευθυντής της καμπάνιας της ομάδας είπε σε ότι τα ψεύτικα αιτήματα εισιτηρίων δεν επηρέασαν καθώς η είσοδος γίνεται με βάση την προτεραιότητα. Ο Μπραντ Παρσκάλε κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης και τους διαδηλωτές για την αποτροπή της συμμετοχής οικογενειών. Στο Twitter, ο Μπραντ Παρσκάλε, κατηγόρησε τους «ριζοσπαστικούς διαδηλωτές, που υποκινήθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης», ισχυριζόμενος ότι σταμάτησαν την είσοδο των υποστηρικτών του Τραμπ. Οι δημοσιογράφοι που βρέθηκαν εκεί δήλωσαν ότι οι διαμαρτυρίες κατά του Τραμπ στην πόλη ήταν σχετικά μικρές.

«Οι αριστεροί και τα διαδικτυακά τρολς πανηγυρίζουν, νομίζοντας ότι επηρέασαν κατά κάποιο τρόπο την συμμετοχή, αλλά, δεν έχουν ιδέα για το πώς λειτουργούν οι συγκεντρώσεις μας», δήλωσε.

Δεν είναι σαφές πόσες από τις εκατοντάδες χιλιάδες κρατήσεις εισιτηρίων ήταν ψεύτικες, αλλά μόλις ένα βίντεο του TikTok από τις 12 Ιουνίου που ενθαρρύνει τους χρήστες να εγγραφούν για δωρεάν εισιτήρια για να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχουν κενές θέσεις στην αρένα έχει λάβει περισσότερα από 700.000 likes.

Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, μια κορυφαία προοδευτική φιγούρα, επαίνεσε τους νέους και τους οπαδούς της K-pop που όπως είπε «πλημμύρισαν την εκστρατεία Tραμπ με κρατήσεις ψευδών εισιτηρίων».

Actually you just got ROCKED by teens on TikTok who flooded the Trump campaign w/ fake ticket reservations & tricked you into believing a million people wanted your white supremacist open mic enough to pack an arena during COVID



Shout out to Zoomers. Y’all make me so proud. ☺️ https://t.co/jGrp5bSZ9T