Φωτιά στο Αλιβέρι: Καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή - «Οι φλόγες είναι 30 μέτρα μακριά» λέει ο αντιδήμαρχος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το Αλιβέρι Ευβοίας.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 15:35 το μεσημέρι της Κυριακής, νότια από τον οικισμό Κάμπος, στο Αλιβέρι Εύβοιας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξέσπασε σε ελαιοπερίβολο και αυτή τη στιγμή για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Αναλυτικότερα, για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 12 οχήματα, τρία ελικόπτερα αλλά και τέσσερα αεροσκάφη.

Σημειώνεται πως στην περιοχή έχουν ηχήσει δύο μηνύματα του 112. Το πρώτο ήταν προειδοποιητικό και καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, ενώ το δεύτερο καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Ποντικού να απομακρυνθούν από αυτήν.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in #Aliveri area of the regional unit of #Evia



‼️ If you area in the area #Podikou move away to #Karavo



‼️Follow the instructions of the Authorities



Protective action guidlines ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice