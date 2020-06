Φημολογία για την υγεία του, προκάλεσε η χθεσινή εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ στην ακαδημία West Point, καθώς δύο στιγμές προκάλεσαν πολλά σχόλια και τελικά υποχρέωσαν τον πρόεδρο να απαντήσει.

Σε βίντεο από την ομιλία του ο Τραμπ διακρίνεται αρχικά να προσπαθεί να πιει νερό, αλλά το δεξί χέρι του δείχνει να μην μπορεί να κάνει την κίνηση και τελικά χρησιμοποιεί και το αριστερό για να φέρει το ποτήρι στο στόμα του.

Το άλλο στιγμιότυπο τον καταγράφει να κατεβαίνει από το βήμα πολύ προσεχτικά και πολλοί σχολιάζουν πως μοιάζει ασταθής και αδύναμος.

Λίγες ώρες αφότου τα social media ανέδειξαν τα βίντεο, με tweet του ο Τραμπ εξήγησε ότι η ράμπα ήταν ολισθηρή και ότι δεν ήθελε να πέσει ενώ κατέβαινε.

«Η ράμπα που κατέβηκα μετά την ομιλία μου στο West Point ήταν πολύ μεγάλη και απότομη, δεν είχε κιγκλίδωμα και το πιο σημαντικό, ήταν πολύ ολισθηρή», ανέφερε στο Twitter. «Το τελευταίο πράγμα που επρόκειτο να κάνω είναι να πέσω για να κάνουν πλάκα τα Fake News», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ, ο οποίος έγινε 74 ετών την Κυριακή, είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία πολιτικός που ανέλαβε ποτέ την προεδρία, μετά από εκλογές κατά τις οποίες μάλιστα αμφισβήτησε την υγεία της αντιπάλου του, Χίλαρι Κλίντον. Η υγεία του Τραμπ είναι συχνά θέμα τον Τύπο. Η Μπάντι Λι, ψυχίατρος του Γέιλ έγραψε στο Twitter σχετικά με τα βίντεο: «Αυτό είναι ένα επίμονο νευρολογικό σημάδι που, σε συνδυασμό με άλλα, θα ήταν αρκετά ανησυχητικό για να απαιτήσει μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου».

Τα επίμαχα στιγμιότυπα με τον Τραμπ:

