Η πανδημία του νέου κορωνοϊού στοίχισε τη ζωή σε άλλους 638 ανθρώπους το προηγούμενο 24ωρο στις ΗΠΑ, όπου ο συνολικός απολογισμός έφθασε το βράδυ της Κυριακής τους 97.686 νεκρούς, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης ανέρχεται σε 1.641.585, σύμφωνα με τη σχολή ιατρικής που εδρεύει στη Βαλτιμόρη.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει υποστεί μακράν το πιο βαρύ πλήγμα από οποιαδήποτε άλλη στον πλανήτη από την πανδημία του κορωνοϊού, σε απόλυτους αριθμούς θανάτων και κρουσμάτων μόλυνσης.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι 100.000 άνθρωποι θα μπορούσαν να πεθάνουν - αλλά και ότι δεν θα ήταν πολύ περισσότεροι. «Θα χάσουμε από 75, 80 έως 100.000 άτομα. Αυτό είναι φρικτό », είπε στις 4 Μαΐου. Τον Μάρτιο, είπε ότι το να κρατηθούν οι θάνατοι κάτω από 100.000 θα ήταν «πολύ καλή δουλειά». Σε ένα tweet την Κυριακή, ο Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία ότι οι αριθμοί θα συνεχίσουν να μειώνονται.

Cases, numbers and deaths are going down all over the Country!