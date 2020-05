Απαγορεύεται το αλκοόλ στο κανάλι του Σαιν-Μαρτέν και κατά μήκος του Σηκουάνα, έπειτα το συνωστισμό που παρατηρήθηκε λίγες ώρες μετά τη μερική άρση των μέτρων κατά του κορωνοϊού στη Γαλλία.

Πολλοί Παριζιάνοι, εγκλωβισμένοι στα διαμερίσματά τους για περίπου δύο μήνες, βγήκαν έξω για να γιορτάσουν τη σταδιακή άρση των περιορισμών, με αποτέλεσμα να παρέμβει η αστυνομία για να διαλύσει τα πλήθη. Οι εικόνες που έκαναν το γύρο με ανθρώπους χωρίς μάσκες, να πίνουν ο ένας κοντά στον άλλο, στις όχθες του Σηκουάνα, θορύβησαν τις αρχές.

VIDEO: Paris police break up crowds.



Police were forced to step in to clear the banks of Canal Saint-Martin after crowds of Parisians gathered at the end of two months of lockdown pic.twitter.com/ak6eBb3JLU