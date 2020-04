Στους 19.506 ανέρχεται συνολικά ο αριθμός των νεκρών από κορωνοϊό στη Βρετανία, με τους 684 νέους θανάτους που καταγράφηκαν σε νοσοκομεία το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

Στα στοιχεία που διαθέτει το υπουργείο αναφέρεται ότι χθες πραγματοποιήθηκαν πάνω από 28.500 διαγνωστικά τεστ. Η ιστοσελίδα της κυβέρνησης που άρχισε να λειτουργεί από σήμερα το πρωί για την ηλεκτρονική κράτηση διαγνωστικής εξέτασης προς τους βασικούς εργαζόμενους και της οικογένειές τους, σταμάτησε μέσα σε λίγες ώρες να δέχεται αιτήσεις των ενδιαφερομένων, λόγω της υψηλής ζήτησης.

As of 9am 24 April, 612,031 tests have concluded, with 28,532 tests on 23 April.



444,222 people have been tested of which 143,464 tested positive.



As of 5pm on 23 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 19,506 have sadly died. pic.twitter.com/ixQBaugnGh