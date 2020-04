Με ένα «πανηγυρικό» tweet, o Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, υποδέχθηκε την είδηση πως το Μιζούρι μήνυσε την κινεζική κυβέρνηση και άλλους κορυφαίους θεσμούς για το ρόλο που διαδραμάτισαν στην πανδημία του κορωνοϊού και τις επιπτώσεις στην πολιτεία των ΗΠΑ.

Στη μήνυσή του το Μιζούρι κατηγορεί την Κίνα για απόκρυψη πληροφοριών, αποσιώπηση καταγγελιών και ελλειπή δράση για να σταματήσει η εξάπλωση της νόσου. Ο Γενικός Εισαγγελέας του Μιζούρι Eric Schmitt ανακοίνωσε την Τρίτη τα νέα. «Σήμερα κατέθεσα αγωγή εναντίον της κινεζικής κυβέρνησης για να ζητήσω αποζημίωση για την καταστροφική απώλεια ζωών και τα οικονομικά δεινά που αντιμετωπίζουν οι πολίτες ως αποτέλεσμα της πανδημίας # COVID19. Είπαν ψέματα στον κόσμο και πρέπει να θεωρηθούν υπόλογοι», ανέφερε ο Schmitt στο Twitter την Τρίτη.

«Τεράστια νέα. Δεδομένων των ψεμάτων και της παραπληροφόρησης από την Κίνα αυτή την περίοδο, αυτή είναι η κατάλληλη κίνηση. Πολλές ζωές και θέσεις εργασίας δεν θα είχαν χαθεί», έγραψε ο γιος του αμερικανού προέδρου.

Huge news. Given the lies and disinformation from China throughout this process a very appropriate move. So many lives and jobs lost that could have been avoided!



Missouri files suit against China for 'enormous' consequences of coronavirus 'deceit' https://t.co/MqQfnsUIMd