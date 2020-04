Οι αστροναύτες του Soyuz επιστρέφουν σε έναν διαφορετικό πλανήτη λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σε λίγο περισσότερο από μία ώρα, τρεις αστροναύτες από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό της NASA θα επιστρέψουν στη Γη. Βρίσκονται το διάστημα πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού και γυρνούν σε έναν διαφορετικό πλανήτη.

Ο Ρώσος Oleg Skrypochka και η Jessica Meir από τις ΗΠΑ έφυγαν από τη Γη τον Σεπτέμβριο του 2019. Ένας άλλος Αμερικανός, ο Andrew Morgan, βρίσκεται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από τον Ιούλιο του 2019.

«Είναι αρκετά σουρεαλιστικό να βλέπουμε να ξεδιπλώνεται όλη αυτή πανδημία στη Γη», δήλωσε η Meir σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πρόσφατης βιντεοκλήσης.

«Από εδώ, η Γη μοιάζει εκπληκτική ως συνήθως, οπότε είναι δύσκολο να πιστέψουμε όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει από τότε που φύγαμε.» πρόσθεσε.

Το διαστημικό σκάφος Soyuz αποσυνδέθηκε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στις 9:53 μ.μ. (EDT), μεταφέροντας τους τρεις αστροναύτες πίσω στη Γη.

Η τηλεόραση της NASA θα μεταδώσει ζωντανά την προσγείωσή τους. Οι αστροναύτες αναμένεται να προσγειωθούν με το διαστημόπλοιο Soyuz MS-15 στις 1:16 π.μ. στη στέπα του Καζακστάν νοτιοανατολικά της απομακρυσμένης πόλης Dzhezkazgan (11:16 π.μ. ώρα Καζακστάν).

Η μελέτη στην οποία συμμετείχαν εξετάζει το μέγεθος και την ταχύτητα σταγονιδίων και πώς επηρεάζουν την αίσθηση της αυξημένης πίεσης για τον τελικό χρήστη. Ένα άλλο πείραμα στο οποίο συνέβαλε το πλήρωμα ήταν ο Mochii, ένα μικροσκοπικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή μετρήσεων σωματιδίων σε πραγματικό χρόνο, επί τόπου απεικόνισης και σύνθεσης.

Η ανάλυση μικρών και μικροσκοπικών σωματιδίων είναι μια κρίσιμη ανάγκη για εξερεύνηση του διαστήματος πέρα από την τροχιά χαμηλής Γης, όταν τα δείγματα δεν μπορούν να επιστραφούν αμέσως στη Γη για ανάλυση.

The Soyuz crew ship undocked from the station at 9:53pm ET today and will return to Earth at 1:16am with @Astro_Jessica, @AstroDrewMorgan and Oleg Skripochka. Read more... https://t.co/4xj4ueviQq pic.twitter.com/ZLSHOlwnsW