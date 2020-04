Με ανάρτησή του στο Twitter, ο ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς βάλλεται κατά της απόφασης Τραμπ να σταματήσει τη χρηματοδότηση του ΠΟΥ.

Χαρακτηρίζει δε, τη συγκεκριμένη κίνηση, αυτή τη χρονική περίοδο, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού ως «τόσο επικίνδυνη όσο ακούγεται».

«Η αναστολή της χρηματοδότησης του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας κατά τη διάρκεια μίας παγκόσμιας κρίσης στην δημόσια υγεία είναι όσο επικίνδυνη ακούγεται. Η δουλειά (του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας) είναι να περιορίσει τη διασπορά του COVID-19 και αν αυτή η δουλειά σταματήσει κανείς άλλος οργανισμός δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει. Ο κόσμος χρειάζεται τον ΠΟΥ τώρα πιο πολύ από ποτέ» έγραψε στο twitter, ο Μπιλ Γκέιτς.

Αργά το βράδυ της M. Τρίτης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι διατάσσει την αναστολή της χρηματοδότησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κάτι που μεταφράζεται σε 400 με 500 εκατ. δολ, όπως είπε, εν μέσω της κρίσης της πανδημίας.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τις ανακοινώσεις του δεν δίστασε να κατηγορήσει τον ΠΟΥ ότι υπεραμύνεται των τακτικών της Κίνας και ότι έχει αποτύχει στο βασικό του καθήκον που δεν ήταν άλλο από τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

Πρόσθεσε δε, ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τον ΠΟΥ προκειμένου να αναζητήσουν, αυτό που αποκάλεσε ο Τραμπ, ουσιαστική αναμόρφωση.

Αντίδραση στην απόφαση Τραμπ υπήρξε και από τον Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος σε δήλωσή του ανέφερε ότι «Δεν είναι η ώρα να μειώνονται οι πόροι που διαθέτει για τις επιχειρήσεις του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ή οποιαδήποτε άλλη ανθρωπιστική οργάνωση που συμμετέχει στον αγώνα» εναντίον της πανδημίας.

Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever.