Οι νέοι θάνατοι από κορωνοϊό στη Βρετανία το τελευταίο 24ωρο καταμέτρησης ανέρχονται συνολικά 786, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε στο Twitter ως το πρωί της Τρίτης πραγματοποιήθηκαν 266.694 τεστ για κορωνοϊο και τα κρούσματα ανέρχονται σε 55.242. Μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας 6.159 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον κορωνοϊό στην Βρετανία.

As of 9am 7 April, 266,694 tests have concluded, with 14,006 tests on 6 April.



213,181 people have been tested of which 55,242 tested positive.



As of 5pm on 6 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 6,159 have sadly died. pic.twitter.com/MB1ckbNjm7