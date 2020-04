Ο Δρ. Άντονι Φαούτσι, κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ για θέματα κορωνοϊού, προειδοποίησε ξανά ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τη χρήση υδροξυχλωροκίνης, ως πιθανή θεραπεία για τον Covid-19.



Στις ενημερώσεις του Λευκού Οίκου το Σάββατο και την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ παρότρυνε τους Αμερικανούς που ανησυχούν για τον ιό, να δοκιμάσουν την υδροξυχλωροκίνη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ελονοσίας, της αρθρίτιδας και του λύκου, αλλά που δεν έχει δοκιμαστεί εκτενώς για άλλες περιπτώσεις.

«Παρτε το. Τι έχετε να χάσετε;», δήλωσε ο πρόεδρος το Σάββατο και είπε πως ίσως πάρει και αυτός το φάρμακο. αφού πρώτα ρωτήσει τους γιατρούς του. Ο Τραμπ είπε ότι η χώρα δεν έχει το χρόνο να περάσουν μερικά χρόνια για να ελέγξει την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου στην αντιμετώπιση του Covid-19.

Αλλά ο Δρ. Άντονι Φαούτσι, ένας από τους πιο έμπειρους λοιμωξιολόγους των ΗΠΑ και ένα βασικό μέλος της ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου, ήταν ξεκάθαρος ότι δεν υπήρχε τίποτα που να υποδηλώνει ότι το φάρμακο είχε κάποιο όφελος. Αίσθηση προκαλεί μάλιστα πως ο Τραμπ φέρεται να εμπόδισε τον επιστήμονα να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου για την υδροξυχλωροκίνη. Ο Τραμπ σπεύδει ενοχλημένος να προλάβει τον Φαούτσι και λέει πως έχει απαντήσει για το συγκεκριμένο θέμα περίπου 15 φορές και δεν χρειαζόταν να το ξανακάνει.

