Αυτή ήταν μια «θλιβερή, πολύ θλιβερή μέρα», δήλωσε αργά το βράδυ ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον μετά την καταγραφή μιας αύξησης ρεκόρ σε θανάτους εξαιτίας του νέου κορωνοϊού στη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, καταγράφηκαν 563 νέοι θάνατοι (αύξηση κατά 31%), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 2.353, έως τις 18:00 ώρα Ελλάδας.

«Ας μην έχουμε την παραμικρή αμφιβολία, αυτή είναι μια θλιβερή, πολύ θλιβερή μέρα», είπε ο Τζόνσον σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο twitter.

