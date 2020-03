Ένας Ιταλός ιερέας, που είχε προσβληθεί από κωρονοϊό πέθανε καθώς διέθεσε τον αναπνευστήρα σε έναν νεότερο, άγνωστο σε εκείνον, ασθενή.

Ο πατέρας Giuseppe Berardelli, 72 ετών, ήταν ιερέας μίας ενορίας στο Casnigo, ένα μικρό χωριό σαράντα μίλια βορειοανατολικά του Μιλάνου. Πέθανε σε νοσοκομείο της Μπέγκαμο, μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τον ιό. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, ο Berardelli αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τον αναπνευστήρα που του αγόρασε το ποίμνιό του και προτίμησε να τον δώσει σε έναν νεότερο από εκείνον ασθενή τον οποίο δεν γνώριζε.

Σε επικήδειο που αναρτήθηκε στο Araberara, ένα ιταλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, εργαζόμενος στον χώρο της υγείας είπε ότι ο Berardelli «ήταν ο ιερέας που άκουγε τους πάντες, ήξερε πως να ακούει και όποιος απευθύνθηκε σε αυτόν ήξερε ότι μπορεί να βασίζεται στη βοήθειά του». Η Clara Poli, δήμαρχος της πόλης Fiorano για μερικά χρόνια έκανε λόγο για έναν «εξαιρετικό άνθρωπο».

Fr. Giuseppe Berardelli, a 72-year-old priest who gave a respirator (that his parishioners had purchased for him), to a younger patient (whom he did not know), has died from #coronavirus . "Greater love has no person..." (Jn 15:13) https://t.co/qXQ6knoE6n via @Araberara pic.twitter.com/uKxRNghire

«Τον θυμάμαι πάνω σε μία παλιά Guzzi, αγαπούσε τη μηχανή του, και όποτε περνούσε ήταν πάντα χαρούμενος και γεμάτος ενθουσιασμό, φέρνοντας γαλήνη και χαρά στις κοινότητές μας».

This was Don Giuseppe Berardelli.



Don Giuseppe was a priest who loved smiles and motorcycles. When he got infected, he let someone else use his respiratory unit. He died of #COVIDー19.



You may not believe in a god, but believe in this man's kindness and sacrifice. #StayAtHome pic.twitter.com/JrstirBJOC