Τα επιπλέον μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού καθήλωσαν αεροπορικές πτήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των τακτικών πτήσεων την περασμένη εβδομάδα μειώθηκε περισσότερο από 12% σε σχέση με πριν από έναν χρόνο, με πολλές αεροπορικές εταιρείες να έχουν ανακοινώσει περαιτέρω περικοπές.

«Είναι ένας πόλεμος εναντίον ενός ιού» δήλωσε στο Reuters o Andrew Herdman, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Asia Pacific Airlines.

Οι εμπορικές αεροπορικές εταιρείες της Ινδίας έπρεπε να σταματήσουν τις εσωτερικές πτήσεις από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Πολιτικής Αεροπορίας.

Ήταν η τελευταία χώρα που επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς στον τομέα των αεροπορικών ταξιδιών.

Emirates και Etihad Airways καθηλώνουν στους στόλους τους



Ο οικονομικός αντίκτυπος για τις αεροπορικές εταιρείες είναι τεράστιος, με την κατασκευάστρια των Airbuses να ανακοινώνει νέα βήματα για την ενίσχυση της οικονομικής της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής μιας πιστωτικής διευκόλυνσης για 15 δισ. ευρώ.

Και ο αμερικανικός αντίπαλός της όμως, η Boeing, βρίσκεται υπό παρόμοια πίεση και ζήτησε τη δημιουργία μιας ζώνης επιβίωσης ύψους 60 δισ. δολ. για τη βιομηχανία των ΗΠΑ.

Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία προειδοποίησαν και τα μη βασικά εγχώρια ταξίδια. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σταμάτησαν τις πτήσεις, ενώ το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη και η Ταϊβάν έλαβαν μέτρα για την απαγόρευση των επιβατικών πτήσεων προς και από το εξωτερικό.

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να φροντίσουμε τα θεσμικά όργανα και τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων, ώστε να μπορέσουμε να ξαναρχίσουμε αποτελεσματικά και έγκαιρα όταν έρθει η ώρα» δήλωσε ο κ. Herdman.

Τα ΗΑΕ, όπου φιλοξενούνται οι μεγάλοι αερομεταφορείς Emirates και Etihad Airways, δήλωσαν ότι θα αναστείλουν όλες τις πτήσεις επιβατών και τη διέλευση από τα αεροδρόμια για δύο εβδομάδες, για να βοηθήσουν στον περιορισμό του κορωνοϊού.

Η απόφαση των ΗΑΕ αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εντός 48 ωρών, εξαιρουμένων των πτήσεων εκφόρτωσης και έκτακτης ανάγκης. Η Emirates απάντησε λέγοντας ότι θα αναστείλει προσωρινά όλες τις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών για δύο εβδομάδες από τις 25 Μαρτίου.

Η Singapore Airlines καθήλωσε το μεγαλύτερο μέρος του στόλου της μετά την απαγόρευση εισόδου ή διέλευσης από την ασιατική πόλη-κράτος επισκεπτών για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στην ύπαρξη του ομίλου» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Goh Choon Phong.

Η όμιλος είχε συνάψει συμφωνίες με συνδικάτα σχετικά με ένα σύνολο μέτρων μείωσης του κόστους, συμπεριλαμβανομένης της μη αμειβόμενης άδειας, που πλήττει περίπου 10.000 υπαλλήλους. Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος μειώνει τον μισθό κατά 30% από τις αρχές Απριλίου.

Η αεροπορική εταιρεία βασικά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σύνδεση των επιβατών, από αγορές όπως η Αυστραλία προς την Ευρώπη και η Ινδία στη Βόρεια Αμερική μέσω του κόμβου της στη Σιγκαπούρη.

Η Ταϊβάν ανακοίνωσε παρόμοια ταξιδιωτικά εμπόδια που θα πλήξουν τις εταιρείες China Airlines Ltd και EVA Airways Corp, οι οποίες δραστηριοποιούνται την Ταϊπέι, ένα βολικό και προσιτό αεροδρόμιο διέλευσης, που ανταγωνίζεται το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη.

Στο Χονγκ Κονγκ, η Cathay Pacific Airways Ltd έχει μειώσει τη χωρητικότητα των επιβατών κατά 96% για τον Απρίλιο και τον Μάιο, καθώς οι υφιστάμενοι κρατικοί περιορισμοί πλήττουν τα ταξίδια.

Στο νότιο ημισφαίριο, οι εταιρείες Qantas Airways Ltd, η Virgin Australia Holdings Ltd και η Air New Zealand Ltd επανεξέτασαν τα χρονοδιαγράμματα μετά την ενημέρωσή τους από τις κυβερνήσεις τους αναφορικά με τα μη ουσιαστικά εγχώρια ταξίδια.

Η Regional Express Holdings Ltd, η οποία εξυπηρετεί απομακρυσμένες αυστραλιανές πόλεις, δήλωσε ότι θα κλείσει όλες τις επιχειρήσεις, εκτός από ορισμένες επιδοτούμενες διαδρομές, από τις 6 Απριλίου, εκτός αν οι κυβερνήσεις εκφράσουν γρήγορα την προθυμία τους να αναλάβουν τις απώλειές τους.

Η ρυθμιστική αρχή της αεροπορίας της Κίνας δήλωσε ότι όλες οι διεθνείς πτήσεις που πρόκειται να φτάσουν στην πρωτεύουσα θα διοχετεύονται σε άλλα αεροδρόμια από τη Δευτέρα.

Με πληροφορίες του Reuters