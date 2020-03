Πολλές είναι οι καταγγελίες για την κατάσταση στο μετρό του Λονδίνου, κάτι που δείχνει πως κάποια μέτρα για τον κορωνοϊό στη βρετανική πρωτεύουσα είναι αναποτελεσματικά.

Τα δρομολόγια μειώθηκαν για να περιοριστούν οι άσκοπες μετακινήσεις, αλλά καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δουλεύουν, το πρωί οι συρμοί του μετρό ήταν γεμάτο κόσμο.

Η εξάπλωση του κορωναϊού επιταχύνθηκε τις τελευταίες ημέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει ήδη σκοτώσει 233 ανθρώπους. Σχολές, παμπ, εστιατόρια, θέατρα, κινηματογράφους έχουν κλείσει από την Παρασκευή. Το Λονδίνο θεωρείται το επίκεντρο της πανδημίας με τα περισσότερα κρούσματα.

Σε κάποιους σταθμούς οι επιβάτες ήταν υπερβολικά πολλοί και ήταν αδύνατον να διατηρήσουν απόσταση μεταξύ τους.

Σημειώνεται πως στις φωτογραφίες που δημοσιευουν πολίτες και δημοσιογράφοι οι περισσότεροι δεν φορούν μάσκα και γάντια

How many are these are critical workers as defined by the goverment? As a frontline worker I have to travel in to work as early as 6am, but these people ?? #StayAtHome #lockdown #BBCNewsCoronavirus #TfL #ChiefMedicalOfficer pic.twitter.com/rdbLZN7j0G — Sunshine (@Sunshin60228680) March 23, 2020

#tfl social distancing due to reduced service pic.twitter.com/ZfGy6EvKWh — Eliana Di Battista (@WolfandRolf) March 23, 2020

By reducing the frequency of the tube, the trains that do run in rush hour are now busier which is having opposite the desired effect. This is extremely dangerous and unacceptable!!! #Covid_19 #COVID_19uk #coronavirus #SocialDistanacing #London @TfL @SadiqKhan pic.twitter.com/b94i9ntht4 — Terry McCarthy (@Terry_McCarthy) March 23, 2020

Dear @BorisJohnson @SadiqKhan - plenty of non critical workers on my tube - as a teacher on my way to work this is terrifying - people aren’t getting the message #tfl #london #ukcoronavirus @piersmorgan pic.twitter.com/DBoAHniFQq — Peter Fellows (@mrpeterfellows) March 23, 2020

London’s central line at 0700 THIS MORNING 🤷🏻‍♂️ via @sgfmann



Business as usual?



This is everyone’s failure, governments, TfL and every numpty who doesn’t need to be on that train



WHY ARE PEOPLE NOT LISTENING? pic.twitter.com/DWcSl5t7dZ — Darren McCaffrey (@DarrenEuronews) March 23, 2020

Χθες, ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Χαν παρότρυνε τους κατοίκους της βρετανικής πρωτεύουσας να παραμείνουν στα σπίτια τους, κατά τη σημερινή ηλιόλουστη ημέρα, τονίζοντας ότι η αποφυγή της κοινωνικοποίησης έχει ως στόχο τη διάσωση της ζωής των δημοτών του Λονδίνου.

Ο ίδιος τόνισε ότι η αστυνομία θα μπορεί να εμπλακεί στην περίπτωση που οι προειδοποιήσεις αγνοηθούν από τους δημότες της βρετανικής πρωτεύουσας.

Ουρά σε σούπερ μάρκετ του Λονδίνου