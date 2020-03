Ένα κορίτσι τριών ετών από τη Συρία, που είχε μάθει από τον πατέρα της να γελά στον ήχο των βομβαρδισμών ώστε να μην φοβάται, έφτασε στην ασφάλεια στην Τουρκία, λένε οι αναφορές.

Η Σέλβα έγινε πρωτοσέλιδο όταν ένα βίντεο κυκλοφόρησε ευρέως τον περασμένο μήνα. Την έδειχνε να παίζει και να διασκεδάζει καθώς τα πολεμικά αεροπλάνα έριχναν βόμβες κοντά στο σπίτι τους στην Ιντλίμπ.

Η τουρκική κυβέρνηση βοήθησε την ίδια και τους γονείς της να διασχίσουν τα σύνορα μια εβδομάδα αργότερα, αναφέρει το BBC. Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν καταφύγει στα σύνορα μεταξύ Συρίας και Τουρκίας από τον Δεκέμβριο, εν μέσω σκληρών συγκρούσεων στην περιοχή μεταξύ ανταρτών που υποστηρίζονται από την Τουρκία και συριακών κυβερνητικών δυνάμεων.

Η Σέλβα και ο πατέρας της Αμπντουλάχ Μοχάμαντ, βρήκαν έναν μοναδικό τρόπο αντιμετώπισης των καθημεινών αεροπορικών επιθέσεων. Ο Αμπντουλάχ την έμαθε να μην φοβάται, αλλά να γελά με τον ήχο των βομβαρδισμών.«Είναι αεροπλάνο ή βόμβα;», ρωτά ο Αμπντουλάχ Μοχάμαντ την μικρή Σέλβα, σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media. «Είναι βόμβα και όταν πέσει θα γελάσουμε», του απαντά η μικρή και μετά ξεκαρδίζεται στα γέλια ακούγοντας την έκρηξη.

Ο πατέρας της μικρής είχε πει ότι σκέφτηκε αυτό το παιχνίδι, προσπαθώντας να την προστατεύσει από τις ψυχολογικές επιπτώσεις του πολέμου. «Είναι ένα παιδί που δεν καταλαβαίνει τον πόλεμο. Αποφάσισα να της διδάξω αυτό το παιχνίδι, για να μην καταρρεύσει ο ψυχισμός της. Να μην επηρεαστεί από τον φόβο», είπε στο Sky News.

Το βίντεο προκάλεσε κύμα συμπαράστασης και οδήγησε την τουρκική κυβέρνηση να τους βοηθήσει να φύγουν. Πατέρας και κόρη, πέρασαν στην Τουρκία στη συνοριακή πύλη Cilvegozu στις 25 Φεβρουαρίου, αναφέρει το πρακτορείο Anadolu. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδο προσφύγων στη νότια Τουρκία.

Ο δημοσιογράφος του Guardian Bethan McKernan δημοσίευσε στο Twitter μια φωτογραφία της μικρής και του πατέρα της την Τρίτη. Ο Αμπντουλάχ δήλωσε στα τουρκικά ΜΜΕ ότι ο ίδιος και η κόρη του προσπάθησαν να στείλουν ένα μήνυμα στη διεθνή κοινότητα με το βίντεό τους. Είπε ότι ήταν ευτυχής που έφτασε στην Τουρκία και ότι η Σέλβα θα είχε την ευκαιρία να πάει στο σχολείο.

I am happy to report that 3-year-old Salwa and her parents have made it safely out of Idlib to Turkey. The family made headlines for a game where dad Abdullah got Salwa to laugh at falling bombs to protect her from trauma. For the first time ever, she can laugh at normal things. pic.twitter.com/jTET7z7rRj