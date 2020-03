Το μουσείο του Λούβρου δεν άνοιξε την Κυριακή, έπειτα από ψηφοφορία των εργαζομένων, που ανησυχούν για την εξάπλωση του νέου κοροναϊού και ζητούν τη λήψη μέτρων.

Ουρές ανθρώπων που είχαν προγραμματίσει να επισκεφτούν το Λούβρο σχηματίστηκαν έξω από το μουσείο. Αρχικά, το Λούβρο ανακοίνωσε ότι το μουσείο δεν άνοιξε το πρωί λόγω σύσκεψης των εργαζομένων για τα μέτρα πρόληψης από τον νέο κοροναϊό. Στη Γαλλία, τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 100.

Με νεότερη ανακοίνωση, το μουσείο γνωστοποίησε ότι θα παραμείνει κλειστό σήμερα, ζητώντας συγγνώμη από τους επισκέπτες. Όσοι είχαν πληρώσει εισιτήρια για την Κυριακή θα αποζημιωθούν, αλλά το μουσείο δεν ανέφερε τίποτα για το τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες.

The Louvre Museum cannot open today, Sunday March 1st.



We invite you to write to [email protected] for a refund for any entrance tickets for today.



We apologize for any inconvenience and will keep you informed of developments. pic.twitter.com/kRbaUtbKg0