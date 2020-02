Η μητέρα του δημοφιλούς Αυστραλού παρουσιαστή, Patrick Abboud τού έγραψε μία επιστολή όψιμης συγγνώμης για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την αποκάλυψη πως είναι γκέι.

Σύμφωνα με την ίδια, η προκατάληψη και η άγνοια δεν την άφηναν να δει καθαρά και να αντιδράσει με ψυχραιμία.

Σε μία χειρόγραφη επιστολή στο γιο της, έγραψε: «Όταν έκανες coming out και μου είπες πως είσαι γκέι, έγινα υστερική. Καθώς τότε δεν καταλάβαινα και νόμιζα πως ήταν επιλογή σου. Δεν είχα εκπαιδευτεί γι'αυτό και οι άνθρωποι έλεγαν πως είναι ντροπή για την αραβική μας κοινότητα. Η κοινωνία δεν το αποδεχόταν.

Πάλεψα μέσα μου για πολύ. Άρχισα να ψάχνω, να μαθαίνω, να μιλώ με επαγγελματίες γι'αυτό ώσπου κατάλαβα ό,τι χρειαζόμουν, πως οι ομοφυλόφιλοι δεν έχουν επιλογή γι'αυτό που είναι. Είναι όμορφα δημιουργήματα του Θεού και δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις εναντίον τους».



«Για την ακρίβεια, αφού γνώρισα τον υπέροχο σύντροφό σου και κάποιους από τους ομοφυλόφιλους φίλους σου, διαπίστωσα πως είναι πολύ πιο τρυφεροί και στοργικοί για τους άλλους απ'ότι οι περισσότεροι. Αγαπώ τόσο εσένα όσο και το σύντροφο και τους φίλους σου, καθώς και τον τρόπο που φροντίζετε ο ένας τον άλλον. Είστε σαν οικογένεια κι αυτό στην κουλτούρα μας είναι το παν».

Η επιστολή καταλήγει: «Γιε μου, πάντα θα έχω το μυαλό και την καρδιά μου ανοιχτά για όλα τα δικαιώματα που δικαιούσαι ως ανθρώπινο ον. Ελπίζω πως μαζί θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη στον κόσμο.

Πάντα θα σε στηρίζω κάθε φορά που χρειάζεσαι τη στήριξή μου και πάντα θα στηρίζω την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη δύναμη από όλες και ασχέτως τού τι συμβαίνει και τι λέει ο οποιοσδήποτε, σ'αγαπώ τόσο πολύ».

My mum is incredible! Hope this helps other families out there still struggling. ❤️🌈 https://t.co/wXH7VCfh3O pic.twitter.com/aLHie9nxqW