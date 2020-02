Μεγάλο κύμα συμπαράστασης προκάλεσε το βίντεο με τον 9χρονο Quaden που κλαίει, λέγοντας πως θέλει να πεθάνει επειδή έχει δεχθεί bullying για το ύψος του καθώς γεννήθηκε με νανισμό.

Ένας κωμικός συγκέντρωσε σχεδόν 150.000 δολάρια για να στείλει το αγόρι στη Disneyland. Ο Brad Williams, ίδρυσε μια σελίδα στο GoFundMe, ζητώντας από τον κόσμο να συγκεντρώσουν χρήματα για να δώσουν χαρά στο αγόρι. Ο κωμικός, ο οποίος έχει επίσης γεννηθεί με νανισμό, έγραψε: «Δημιουργώ αυτό το GoFundMe για να κάνω γνωστό στον Quaden ότι ο εκφοβισμός δεν θα γίνει ανεκτός και ότι είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος που αξίζει χαρά».

«Θέλω ο Quaden και η μητέρα του να πετάξουν στην Αμερική, να τους φέρω σε ένα ωραίο ξενοδοχείο και να τους πάω στη Disneyland. Δεν το κάνω μόνο για τον Quaden, αλλά και για όποιον έχει δεχθεί bullying στη ζωή του και του είπαν πως δεν ήταν αρκετά καλός. Ας δείξουμε στον Quaden και σε άλλους ότι υπάρχει καλοσύνη στον κόσμο και πως την αξίζουν». Ο κωμικός δήλωσε ότι εάν συγκεντρωθούν πάρα πολλά χρήματα, το πλεόνασμα θα προσφερθεί σε οργανώσεις που στηρίζουν θύματα εκφοβισμού. Μέχρι την Πέμπτη, η σελίδα είχε ήδη 6.500 δωρητές.

Την ίδια ώρα, ο σταρ του Χόλιγουντ Χιου Τζάκμαν έδειξε επίσης την συμπαράστασή του στον μικρό από την Αυστραλία, με ένα ηχηρό μήνυμα σε βίντεο. «Quaden, είσαι πιο δυνατός απ' όσο πιστεύεις και είμαι φίλος σου. Ας είμαστε όλοι καλοί με τους άλλους γιατί ο εκφοβισμός δεν είναι αποδεκτός. Η ζωή είναι αρκετά δύσκολη, οπότε ας θυμηθούμε, κάθε άνθρωπος μπροστά μας αντιμετωπίζει μια δική του μάχη και πρέπει να είμαστε ευγενικοί».

Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953