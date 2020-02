Ένας 17χρονος στη Βιρτζίνια συνελήφθη για τις δολοφονίες της μητέρας του και του 6χρονου αδερφού του.

Το βράδυ του Σαββάτου, περίπου στις 4 τοπική ώρα, ο Levi Norwood συνελήφθη στη Νότια Καρολίνα, ανακοίνωσε σε επίσημη συνέντευξη τύπου ο σερίφης Robert P. Mosier. Ο 17χρονος κατηγορείται πως σκότωσε την 34χρονη μητέρα του, Jennifer Norwood και τον μικρό αδερφό του, Wyatt, τους οποίους φέρεται να πυροβόλησε στο πάνω μέρος του σώματός τους.

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν πού ακριβώς συνελήφθη ο Levi, απλώς πως ο μαθητής του Liberty High School προσήχθη μετά την κλήση ενός υπαλλήλου σε ένα πολυκατάστημα Target, που τηλεφώνησε στην αστυνομία για έναν κλέφτη, ο οποίος αργότερα ταυτοποιήθηκε πως ήταν ο 17χρονος.

#UPDATE: 17-year old accused of killing his mother and little brother and injuring his father is believed to be driving the car seen below @FauquierSheriff is asking anyone with knowledge on the whereabout's of Levi Norwood to contact police immediately. DO NOT APPROACH. pic.twitter.com/3KpxHFafxS