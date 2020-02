Άγνωστοι βανδάλισαν την πιο πρόσφατη τοιχογραφία του Bansky, λίγες ώρες αφότου επιβεβαιώθηκε πως επρόκειτο για δικό του έργο.

Το ξένοιαστο κορίτσι που εκτοξεύει με τη σφεντόνα του κόκκινα λουλούδια δεν είναι το μόνο που κοσμεί τον τοίχο σπιτιού στη γενέτειρα του Bansky, το Μπρίστολ. Πλέον υπάρχει κι ένας προσβλητικός χαρακτηρισμός γραμμένος με κόκκινη μπογιά.

Οι κάτοικοι της περιοχής Barton Hill ξύπνησαν το πρωί της Πέμπτης, βλέποντας την υπέροχη τοιχογραφία και υποψιαζόμενοι πως επρόκειτο για έργο του γνωστού... άγνωστου καλλιτέχνη. Η κόρη του ενοικιαστή, μάλιστα, εξέφρασε την ανησυχία την Παρασκευή πως το γκράφιτι ίσως καταστρεφόταν από την καταιγίδα Ντένις. Όμως, δεν πρόλαβε. Άγνωστοι το κατέστρεψαν με κόκκινη μπογιά, σκίζοντας, μάλιστα, και ένα πάνελ από πλέξιγκλας που είχαν τοποθετήσει οι κάτοικοι για να το προστατεύσουν.

«Είναι πραγματικά κρίμα. Όμως, πάντα αυτό θα γίνεται, δυστυχώς» σχολίασε ένας κάτοικος που διαπίστωσε τον βανδαλισμό.

«Σοκ» χαρακτήρισε την καταστροφή η Βρετανική Κοινότητα Σομαλών που έχει έδρα στο Barton Hill που τουίταρε πως «ήταν θλιβερό το θέαμα της καταστροφής».

Shocking.

We are sad seeing the devastation they caused on the #Banksy’s mural art in #Barton_Hill, #Bristol.

We shared a day before the beautiful piece.@ASPolice should investigate who damaged the beautiful addition of the area.@TristanCorkPost pic.twitter.com/cP5EaM4V8N