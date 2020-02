Σύροι αντάρτες κατέρριψαν κυβερνητικό ελικόπτερο δυτικά του Χαλεπίου στη συριακή βορειοδυτική περιοχή Ιντλίμπ, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Στρατιωτική πηγή των ανταρτών και αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Ρόιτερ πως ρωσικά αεροσκάφη επιτέθηκαν σε περιοχές στην ύπαιθρο δυτικά του Χαλεπίου νωρίτερα σήμερα, αλλά αποσύρθηκαν μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου.

Την είδηση μετέδωσε και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το οποίο το ελικόπτερο επλήγη από πύραυλο των τουρκικών δυνάμεων στην επαρχία του Χαλεπίου. Ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου, Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα πτώματα των δύο πιλότων έχουν εντοπιστεί.

#video | #Assad #regime #helicopter downed in NW #Syria



*Helicopter hit directly while flying over western #Aleppo within #Idlib de-escalation zone pic.twitter.com/RQ1ERyQ1Cy