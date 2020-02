H NASA αναζητά νέους αστροναύτες, που θα αποτελέσουν τη «γενιά Άρτεμις» της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους από τις 2 έως τις 31 Μαρτίου, αλλά η τελική επιλογή θα γίνει στα μέσα του 2021. Όσοι επιλεγούν, θα περάσουν από εκπαίδευση τουλάχιστον δύο ετών.

Οι νέοι αστροναύτες θα αποτελούν τη «γενιά Άρτεμις», από την ονομασία του προγράμματος για την επιστροφή στη Σελήνη από το 2024, ίσως και για την αποστολή στον Άρη την επόμενη δεκαετία. Οι υποψήφιοι αστροναύτες θα πρέπει να είναι Αμερικανοί πολίτες, γιατροί, πιλότοι ή μαθηματικοί ή να έχουν μάστερ σε κάποιο άλλο επιστημονικό ή τεχνολογικό αντικείμενο. Συνήθως, πάνω από τους μισούς νεοσύλλεκτους είναι στρατιωτικοί, κυρίως πιλότοι δοκιμών.

