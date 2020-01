Οι αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έψησαν τα πρώτα διαστημικά μπισκότα με σοκολάτα τα οποία όμως πήραν πολύ περισσότερο χρόνο για να ετοιμαστούν.

Ο Ιταλός διοικητής του διαστημικού σταθμού, Luca Parmitano, μπήκε στο ρόλο του αρτοποιού για το πρώτο πείραμα μπισκότων σοκολάτας, έχοντας βοηθό την αστροναύτη της NASA, Christina Koch,



Τα μπισκότα χρειάζονται περίπου 15-20 λεπτά για να ψηθούν στη Γη, αλλά οι αστροναύτες διαπίστωσαν ότι οι πιο επιτυχημένες προσπάθειές τους στο διάστημα απαιτούσαν τουλάχιστον δύο ώρες στο φούρνο. Το πρώτο και το δεύτερο μπισκότο έμειναν στον φούρνο στους 149 βαθμούς Κελσίου για 25 και 75 λεπτά αντίστοιχα , ωστόσο και στις δύο προσπάθειες δεν είχαν ψηθεί καλά. Τα καλύτερα αποτελέσματα ήρθαν μετά από 120 και 130 λεπτά φουρνίσματος.



«Φτιάξαμε διαστημικά μπισκότα και γάλα για τον Άη Βασίλη φέτος», έγραψε η Koch στο Twitter στις 26 Δεκεμβρίου

We made space cookies and milk for Santa this year. Happy holidays from the @Space_Station! pic.twitter.com/sZS4KdPmhj