H αστροναύτης της NASA, Κριστίνα Κοχ (Christina Koch) μόλις ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη, σε διάρκεια, διαστημική αποστολή που έχει καταφέρει ποτέ γυναίκα.

Παρέμεινε στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) για 328 ημέρες, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ 289 ημερών που διατηρούσε η συνάδελφός της, επίσης Αμερικανίδα, Πέγκι Γουίτσον.

Η παραμονή της εκεί ήταν κατά μόλις 12 ημέρες συντομότερη από τον κάτοχο του ρεκόρ όλων των εποχών, Σκοτ Κέλι - οποίος παρέμεινε στον ISS για 340 ημέρες, από το 2015 έως το 2016.

328 days on the International Space Station Christina Koch has completed the longest-ever single spaceflight by a woman 🚀 More: https://t.co/6jOXGyX8lZ pic.twitter.com/eZGcdWjQds

Κατά την αποστολή της, η Κοχ ολοκλήρωσε 5.248 τροχιές γύρω από τη Γη και ταξίδεψε συνολικά 223 εκατομμύρια χιλιόμετρα - με άλλα λόγια 291 ταξίδια μετ'επιστροφής από τη Γη στη Σελήνη.

«Αισθάνομαι τόσο συγκλονισμένη και ευτυχισμένη», δήλωσε χαμογελαστή μετά την έξοδό της από την κάψουλα η Κοχ. Και δεν ήταν η μόνη πρωτιά της Κοχ αυτή: Πέτυχε επίσης ένα ορόσημο μαζί με τη συνάδελφό της αστροναύτη της NASA Τζέζικα Μέιρ τον περασμένο Οκτώβριο, όταν για πρώτη φορά δύο γυναίκες βγήκαν ταυτόχρονα από τον διαστημικό σταθμό.

Η διαστημική κάψουλα Soyuz MS-13 προσγειώθηκε στις στέπες του Καζακστάν στις 11:12 ώρα Ελλάδας, έπειτα από πτήση περίπου 3,5 ωρών, μεταφέροντας την Κοχ, 41 ετών, τον Ευρωπαίο αστροναύτη Λούκα Παρμιτάνο και τον Ρώσο κοσμοναύτη Αλεξάντερ Σκβόρτσοβ πίσω στη Γη.

«Για μένα έχει να κάνει με την τιμή που νιώθω να ακολουθώ τα βήματα των ηρώων μου» παραδεχόταν στους δημοσιογράφους την Τρίτη, κατά τη διάρκεια ενός λάιβ λινκ από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Πρόσθεσε ακόμα πως θα ήθελε να εμπνεύσει την επόμενη γενιά των εξερευνητών του διαστήματος: «Είναι σημαντικό για μένα να βλέπω ανθρώπους στους οποίους είδα την αντανάκλασή μου μεγαλώνοντας και όταν οραματιζόμουν τι θα κάνω με τη ζωή μου και ποια θα είναι τα όνειρά μου. Αν αυτό αποτελέσει έμπνευση για κάποιον άλλον, θα είναι μεγάλη μου τιμή» συμπλήρωσε.

VIDEO: Russian cosmonaut Alexander Skvortsov, American astronaut Christina Koch and Italian astronaut Luca Parmitano land in the Kazakh steppes as they return to Earth from the International Space Station pic.twitter.com/ZxvzfLWfCu