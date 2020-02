Στρατιωτικές ενισχύσεις στην Ιντλίμπ της Συρίας στέλνει η Τουρκία.

Ειδικότερα, η Τουρκία έστειλε νέες στρατιωτικές ενισχύσεις στις θέσεις παρατήρησης που έχει δημιουργήσει στη συριακή επαρχία Ιντλίμπ, όπου οι δυνάμεις του συριακού καθεστώτος προχωρούν παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της Άγκυρας, μεταδίδουν σήμερα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Μια φάλαγγα 150 στρατιωτικών οχημάτων, που μεταφέρει εξοπλισμό και στρατεύματα, διέσχισε τα τουρκοσυριακά σύνορα προς την κατεύθυνση της Ιντλίμπ, όπου η Άγκυρα στέλνει εδώ και ημέρες ενισχύσεις, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Erdogan is backing his ultimatum against Assad with military buildup



Turkey has been continuously deploying tanks, armoured vehicles, howitzers, APCs and commandos to Idlib:



• At least 100 vehicles on Sunday

• At least 250 vehicles in the last few days pic.twitter.com/Piw6Vc13OG