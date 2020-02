Χαρτί υγείας σε τεράστιες ποσότητες αγοράζουν μαζικά οι πανικόβλητοι πολίτες στο Χονγκ Κόνγκ μετά από φήμες για ελλείψεις στα σουπερμάρκετ λόγω του κοροναϊού.

Ειδικότερα, οι πολίτες στο Χονγκ Κονγκ έχουν κατακλύσει τα σούπερ μάρκετ αγοράζοντας μαζικά χαρτί υγείας την ώρα που η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι οι φήμες που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο για ελλείψεις στην πόλη πλήττουν την μάχη για την καταπολέμηση του φονικού νέου κοροναϊού.

Βίντεο που περιήλθαν στην κατοχή του AFP δείχνουν πελάτες με καροτσάκια του σούπερ μάρκετ γεμάτα από χαρτιά υγείας να σχηματίζουν μεγάλες ουρές στα ταμεία και κάποιους να διαπληκτίζονται. Άλλα προϊόντα που αγοράζουν μαζικά οι πελάτες των σουπερμάρκετ στο Χονγκ Κονγκ είναι το ρύζι και τα ζυμαρικά.

🧻 Sold out: Toilet paper is out of stock across Hong Kong.



Rumors have circulated on social media that supplies from mainland China could stop because of the #CoronavirusOutbreak. More @business: https://t.co/4jlME5CTtH #coronavirus #新型肺炎 pic.twitter.com/vPPtrHls6N — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) February 6, 2020

Τα πλάνα και οι φωτογραφίες από τα ράφια που άδειασαν από χαρτί υγείας προκάλεσαν την έκκληση της κυβέρνησης να σταματήσουν οι πολίτες να αγοράζουν πανικόβλητοι μαζικά προϊόντα.

Pictures of people panic buying in Hong Kong, including for toilet paper, are circulating on social media. #coronavirus pic.twitter.com/FTI2fF5G84 — Alison Rourke (@AlisonRourke) February 6, 2020

«Ως απάντηση στις διάφορες φήμες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα ότι υπάρχουν ελλείψεις αγαθών όπως ρύζι και χαρτί υγείας και που προκάλεσαν πανικό στους καταναλωτές που έσπευσαν να αγοράσουν, ακόμη και χάος, εκπρόσωπος της κυβέρνησης σήμερα εξέφρασε την λύπη του για την κακόβουλη ενέργεια της διασποράς φημών όταν η πόλη δίνει μάχη κατά της νόσου και καταδίκασε αυτούς που διασπείρουν κακοπροαίρετα αυτές τις φήμες», ανέφερε η ανακοίνωση.

Rumours of toilet paper, food shortages send Hong Kong residents into coronavirus panic buying frenzy.https://t.co/LSzu96ilq2 — The Australian (@australian) February 6, 2020

Ενώ το Χονγκ Κονγκ έχει κλείσει τα περισσότερα από τα χερσαία σύνορά του με την ηπειρωτική Κίνα, απ' όπου ξεκίνησε το ξέσπασμα του κοροναϊού, η μεταφορά φορτίων δεν έχει επηρεαστεί, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. «Υπάρχουν επαρκή αποθέματα βασικών τροφίμων, περιλαμβανομένου ρυζιού και ζυμαρικών. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί το καταναλωτικό κοινό», προσθέτει η ανακοίνωση.

Now panic buying of toilet paper. All over #HongKong supermarkets have sold out.

We are hurting ourselves with such behaviour. pic.twitter.com/lfVjIWlQmy — Neha Jain (@lifesciexplore) February 5, 2020

Ο Χάρολντ Γιπ, ο ιδρυτής της «Mil Mill», μιας εταιρείας ανακύκλωσης χαρτιού που εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ, δήλωσε στο AFP ότι μόνο την Τετάρτη η εταιρεία δέχτηκε περισσότερες από 100 κλήσεις από πολίτες σχετικά με το χαρτί υγείας.

Το δίκτυο RTHK μετέδωσε ότι το χαρτί υγείας και το ρύζι σε ένα σουπερμάρκετ της συνοικίας Γουαντσάι, το οποίο ανεφοδιάστηκε πλήρως στη διάρκεια της νύχτας, εξαφανίστηκαν από τα ράφια μέσα σε μόλις 30 λεπτά από τη στιγμή που άνοιξε το κατάστημα σήμερα το πρωί. Η αλυσίδα σουπερμάρκετ «Wellcome» ανακοίνωσε ότι οι φήμες για ελλείψεις είναι ανυπόστατες.

Ο κοροναϊός έχει ήδη αφήσει πίσω του 563 νεκρούς στην Κίνα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας σήμερα Πέμπτη. Το Χονγκ Κονγκ έχει καταγράψει 21 επιβεβαιωμένα κρούσματα, ανάμεσά τους και ένα νεκρό. Η πλειονότητα αυτών που έχουν μολυνθεί προέρχεται από την ηπειρωτική Κίνα. Αλλά τις τελευταίες ημέρες έχουν κορυφωθεί τα κρούσματα σε πολίτες που δεν είχαν ταξιδέψει στην ηπειρωτική Κίνα, γεγονός που προκαλεί ανησυχία ότι αυξάνεται η μετάδοση του ιού σε τοπικό επίπεδο.

Η προσκείμενη στο Πεκίνο επικεφαλής του Χονγκ Κονγκ, η Κάρι Λαμ, δέχεται αυξανόμενες πιέσεις να κλείσει το σύνορο με την Κίνα, κάτι το οποίο εκείνη διστάζει να κάνει με το αιτιολογικό ότι θα είναι οικονομικά καταστροφικό και μεροληπτικό. Χθες ωστόσο ανακοίνωσε ότι όποιος εισέρχεται από την κινεζική ενδοχώρα από το Σάββατο θα τίθεται υποχρεωτικά σε δύο εβδομάδες καραντίνα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ /AFP