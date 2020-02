Τουλάχιστον δύο είναι οι νεκροί από τον εκτροχιασμό τρένου στο Μιλάνο.

Ειδικότερα, αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας εκτροχιάσθηκε σήμερα κοντά στην πόλη Λόντι, σε απόσταση περίπου 50 χλμ. νότια του Μιλάνου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή ανάμεσα στο Μιλάνο και την Μπολόνια, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera, διασώστες έκαναν γνωστό πως ο οδηγός της αμαξοστοιχίας σκοτώθηκε και πως υπάρχουν 30 ελαφρά τραυματίες μεταξύ των επιβατών.

A conductor and employee were killed after a high-speed train went off the rails in northern Italy. The accident occurred on the Milan-Bologna section of the high-speed line running from Milan in the north to Naples in the south. 30 people were reported to be seriously injured pic.twitter.com/8r67DGhXJJ