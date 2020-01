Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη σε βυτιοφόρο που μετέφερε αέριο κοντά σε πυκνοκατοικημένη περιοχή στο Περού.



Ειδικότερα, η έκρηξη του βυτιοφόρου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, τραυμάτισε άλλους 49 και κατέστρεψε 14 σπίτια σε νότια συνοικία της Λίμας, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Τα δύο από τα τέσσερα θύματα είναι ένα παιδί εννιά ετών και ένας νεαρός 18 ετών που υπέκυψαν στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκαν με πολύ σοβαρά εγκαύματα, διευκρίνισε το υπουργείο. «Στην πλειονότητά τους οι τραυματίες έχουν εγκαύματα σε περίπου 80% των σωμάτων τους», εξήγησε η υπουργός Υγείας Μαρία Λουίσα Ινοστρόσα. Επτά τραυματισμένα παιδιά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε από τη δική του πλευρά ο διευθυντής του Ινστιτούτου Υγείας Ρικάρδο Σόπφι σε ραδιοφωνικό δίκτυο.

At least 2 people were killed and dozens injured after a tanker truck carrying natural gas exploded in Lima, Peru pic.twitter.com/76bUn5ygyI