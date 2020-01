Λίγη ώρα παραπάνω πήρε η «οικογενειακή» φωτογραφία των ηγετών που μετέχουν στη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη, αφού την ώρα που οι περισσότεροι είχαν πάρει τις θέσεις τους, η Άνγκελα Μέρκελ άρχισε να ψάχνει εκείνους που έλειπαν.

Ένας- ένας, οι ηγέτες που μετέχουν στη Διάσκεψη άρχισαν να προσέρχονται στον χώρο που θα γινόταν η φωτογράφιση και η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι έπρεπε να κάνουν μια μικρή έρευνα για να βρουν πού ακριβώς θα στέκονταν, ψάχνοντας τις σχετικές επισημάνσεις που είχαν τοποθετηθεί εκεί. Όταν τελικά πήραν θέσεις, η Μέρκελ διαπίστωσε ότι κάποιοι έλειπαν, οπότε άρχισε να κοιτάζει τριγύρω. Τελικά ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Τζουζέπε Κόντε εκείνοι που είχαν καθυστερήσει.

Κι αν ο Ρώσος πρόεδρος βρήκε εύκολα τη θέση του, ο Ιταλός πρωθυπουργός άρχισε να ψάχνει τριγύρω, αναζητώντας το σημείο που έπρεπε να σταθεί. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, όταν- επιτέλους- όλοι οι ηγέτες ήταν στη θέση τους, ο Μπόρις Τζόνσον έπιασε κουβέντα, με αποτέλεσμα να του φωνάξουν οι φωτογράφοι ότι έπρεπε να γυρίσει προς το μέρος τους.

Το απρόοπτο στην άφιξη του Τζόνσον





Νωρίτερα έγινε ένα ακόμη απρόοπτο με πρωταγωνιστή τον Μπόρις Τζόνσον. Την ώρα που ο Βρετανός πρωθυπουργός έφτασε στην Καγκελαρία, η πόρτα του αυτοκινήτου που τον μετέφερε ήταν κλειδωμένη, οπότε χρειάστηκαν μερικές προσπάθειες μέχρι τελικά να βγει και να χαιρετίσει την Μέρκελ που τον περίμενε.

Boris Johnson gets stuck in car before meeting Merkel at #LibyaConference



MORE: https://t.co/B9DGCO8yrS pic.twitter.com/7gb1idArw0