Συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες στην Οτάβα του Καναδά, για τον εντοπισμό του υπόπτου που άνοιξε πυρ «στα τυφλά» το απόγευμα της Τετάρτης με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί.

Ο δράστης φέρεται να άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως στην οδό Γκίλμουρ, περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το τοπικό Κοινοβούλιο.

Πολλοί είναι οι τραυματίες ωστόσο τρεις από αυτούς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία. Ανάμεσά τους και ένα 15χρονο αγόρι που νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Οι αστυνομικοί δεν έχουν στην διάθεσή τους καμία μαρτυρία ή περιγραφή του δράστη μέχρι στιγμής.

At this time, there is no suspect in custody; however investigators believe that the shooting was targeted.



À ce point, aucun suspect en détention; cependant les enquêteurs croient qu’il s’agit d’une fusillade ciblée.#ottnews #Ottnouvelles https://t.co/Cj0fTuAX7l