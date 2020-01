Τουλάχιστον 53 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πάνω από 173.000 άλλοι παραμένουν εκτοπισμένοι στην Ινδονησία μετά τις σαρωτικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις.

«Ο απολογισμός [των νεκρών] αυξήθηκε σε 53 ανθρώπους, ένα ακόμη πρόσωπο αγνοείται», ανέφερε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδονησίας Άγκους Ουιμπόουο.

Τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, που θεωρείται πως συγκαταλέγονται στις χειρότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Dear intl oneits, please pray for indonesia. Massive floods & landslides hit several cities in 3 provinces. 19,000 residents are evacuated and 15 people are reported death. It is dubbed as the worst flood over decade :( #banjir #banjir2020 #BanjirJakarta pic.twitter.com/I4pfXTAlFb

Σύμφωνα με τα δεδομένα της υπηρεσίας, 173.064 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και συνέχιζαν σήμερα να μην είναι σε θέση να επιστρέψουν, μετά τις πιο πολύνεκρες πλημμύρες των τελευταίων ετών, που προκάλεσαν χάος στη μεγαλύτερη πόλη της νοτιοανατολικής Ασίας, με τις σιδηροδρομικές συνδέσεις να αναστέλλονται κατά μεγάλο μέρος τους και διακοπές της ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές.

Μεγάλο μέρος της Τζακάρτας πλημμύρισε μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που άρχισαν την 31η Δεκεμβρίου και συνεχίστηκαν τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς.

Indonesia’s military is spraying salt into clouds to stop rain, after disastrous flash floods. Officials say the rain in the Jakarta area is some of the “most extreme” in 150+ years.



▪️ At least 43 people have been killed

▪️ Almost 400,000 have been displaced pic.twitter.com/k53Gf72TfD