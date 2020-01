Η Βρετανίδα βουλευτής Λάιλα Μοράν ανακοίνωσε πως είναι πανσέξουαλ και βρίσκεται σε σχέση με μια γυναίκα.

Η 37χρονη βουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, που στο παρελθόν είχε σχέσεις μόνο με άντρες, είπε στο PinkNews πως πλέον είναι σε σχέση με την πρώην υπεύθυνη Τύπου του κόμματος, Ρόζι Κομπ.

Στη συνέντευξή της η Λάιλα Μοράν, πιθανή υποψήφια για επόμενη επικεφαλής του κόμματος, άσκησε επίσης έντονη κριτική στην βρετανική Βουλή, την οποία χαρακτήρισε ως «ένα περίεργο, οπισθοδρομικό μέρος» για άτομα της κοινότητας LGBTQ. Όπως εξήγησε το να κάνει coming out ούσα βουλευτής ήταν «ελαφρώς δυσκολότερο» από το να μιλήσει σε φίλους και συγγενείς της.

Η 37χρονη δημοσίευσε στο Twitter μια φωτογραφία με την σύντροφό της, γράφοντας πως «πλέον είμαι απλώς ευτυχισμένη». «Από τη μία ήταν υπέροχο, αλλά επίσης αρκετά αναπάντεχο για μένα το πώς προσδιοριζόμουν προηγουμένως. Πλέον νιώθω πως ήρθε η στιγμή να μιλήσω γι' αυτό, επειδή ως βουλευτής περνώ πολύ χρόνο υπερασπιζόμενη και μιλώντας για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Θέλω ο κόσμος να ξέρει πως είμαι και εγώ μέλος της», είπε η ίδια.

2020 is a new decade and a new path in my journey. Last year I fell in love with a wonderful woman. Something I’d never even considered before. Now I am just happy #Pansexual #OutAndProud pic.twitter.com/jdfz87Hdkx