Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊβάν ανακοίνωσαν το θάνατο του αρχηγού του γενικού επιτελείου Εθνικής Άμυνας μετά την συντριβή του ελικοπτέρου όπου επέβαινε.



Ειδικότερα, οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ταϊβάν πτέραρχος Σεν Γι-μινγκ, σκοτώθηκαν όταν ελικόπτερο με 13 επιβαίνοντες αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο βόρειο τμήμα της νήσου, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

