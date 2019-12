Στρατιωτική βοήθεια από την Τουρκία, επιβεβαίωσε ότι ζήτησε η κυβέρνηση της Λιβύης, σύμφωνα με τον διευθυντή επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν.

Ειδικότερα, σε μήνυμά του στο twitter, ο Φαχρετίν Αλτούν αναφέρει ότι «η κυβέρνηση της Λιβύης ζήτησε στρατιωτική βοήθεια από την Τουρκία. Όπως είπε ο Πρόεδρος Ερντογάν ασφαλώς θα τιμήσουμε τη συμφωνία μας. Έχουμε δεσμευτεί πλήρως για την προστασία των αμοιβαίων συμφερόντων μας και την εγκαθίδρυση σταθερότητας στην Μεσόγειο»

Libya's government has requested Turkey's military support. As President Erdogan said, we will of course honor our agreement. We are fully committed to protecting our mutual interests and establishing stability in the Mediterranean.