Σε 14 νεκρούς και 35 τραυματίες, εκ των οποίων οι 22 σε κρίσιμη κατάσταση, αυξήθηκε ο ακόμη προσωρινός απολογισμός της συντριβής αεροσκάφους Fokker-100 σε προάστιο της πόλης Αλμάτι στο Καζακστάν.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών είχε ανακοινώσει ότι οι νεκροί στη συντριβή του αεροπλάνου της εταιρείας Bek Air με 95 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα ήταν τουλάχιστον εννέα.

Bek Air #Z92100 crashed shortly after takeoff from Almaty this morning. Preliminary ADS-B data is available at https://t.co/mZRiDsJVkx. We are currently retrieving and processing granular ADS-B data for this flight. pic.twitter.com/n0G5sujqiM