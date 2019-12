Σε υπόθεση δολοφονίας-αυτοκτονίας παραπέμπει ο θάνατος μιας 40χρονης μητέρας και των δύο μικρών παιδιών της, που έπεσαν από πολυώροφο κτίριο στάθμευσης στη Βοστώνη, ανήμερα των Χριστουγέννων.

«Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η μητέρα Έριν Πασκάλ πήδηξε στο κενό αφού έριξε και σκότωσε την 4χρονη κόρη της και τον 16 μηνών γιο της», είπε η εισαγγελέας της κομητείας Σάφολκ Ρέιτσελ Ρόλινς. «Οι θάνατοι των δύο παιδιών είναι πιθανόν δολοφονία», υπογράμμισε.

Η Πασκάλ, η κόρη της Άλισον και ο γιος της Άντριου διέμεναν στη συνοικία Ουεστ Ρόξμπερι της Βοστώνης.

NEW: This is Erin Pascal of West Roxbury, the 40-year-old mother who investigators believe threw her two children off the top of a parking garage before jumping herself in a double murder suicide on Christmas Day. #WBZ pic.twitter.com/OLOBj5z71E